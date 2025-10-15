Российская армия почти окружила ВСУ в Дроновке

Марочко: группировка ВСУ практически попала в окружение в Дроновке

Российские войска прорвали оборону ВСУ и начали закрепляться в восточной части села Дроновка в Артемовском районе Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что ВС России практически окружили украинскую группировку в Дроновке.

«В ходе сосредоточенных ударов нашим войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее населенного пункта и продвинуться вперед», — отметил эксперт.

По его словам, военные охватили дислоцированную в этом районе группировку ВСУ и начали проводить операцию по освобождению Дроновки.

Также Марочко сообщил, что ВС России расширили зону контроля на Купянском направлении, несмотря на отпор украинской армии. Войска провели ряд наступательных операций и продолжают вести бои за Купянск.

Штурмовики продвинулись в самом городе с нескольких направлений и расчленили оборону ВСУ на несколько частей, объяснил эксперт.