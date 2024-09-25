Минобороны: ВС России освободили поселок Острое и село Григоровка в ДНР

Военнослужащие подразделений «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенные пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригаде теробороны на Кураховском направлении в ДНР.

Противник в ходе боев потерял до 835 солдат, семь автомобилей, 155-миллиметровую британскую гаубицу FH-70, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также множество американской военной техники.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС России освободили населенный пункт Украинск. Город находится между Селидовом и Кураховом, в нем проживают порядка 10,5 тысячи человек.

Кроме того, генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российская армия загоняет ВСУ в котел на Угледарском направлении в ДНР. Из-за быстрого продвижения военных ВС России противник не успел отойти с некоторых участков фронта.