Российская армия освободила Елизаветовку в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в министерстве обороны.
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