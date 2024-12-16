Российская армия освободила Елизаветовку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Елизаветовки в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в министерстве обороны.

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