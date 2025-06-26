Россиянку задержали за передачу Украине данных о ВМФ и средствах ПВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Новороссийска за передачу Украине данных о ВМФ и средствах ПВО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемая работала на гражданском судне в портах Сочи и Новороссийска. Она установила контакт с украинской террористической организацией, подконтрольной СБУ.

«В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота России, а также объектов ПВО», — сообщили в ФСБ.

В отношении задержанной завели дело о государственной измене, женщину заключили под стражу.

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали женщину, которая выполняла задания украинских спецслужб. Россиянка устанавливала места проживания военных.