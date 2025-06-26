ФСБ поймала в Петербурге пособницу украинских спецслужб

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге женщину, которая выполняла задания украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, россиянка 1977 года рождения помогала кураторам устанавливать места проживания военнослужащих, а также используемые ими и членами семей автомобили. По версии обвинения, она передавала данные украинским спецслужбам для подготовки терактов.

Силовики изъяли у задержанной средства связи, содержащие переписку в WhatsApp с находящимися на Украине координаторами. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта.

ФСБ предупредила, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать агентов в социальных сетях и мессенджерах для осуществления диверсий.

Ранее правоохранители задержали в Херсонской области 53-летнюю местную жительницу. По версии следствия, она переводила деньги на нужды ВСУ. В отношении нее возбудили уголовное дело о госизмене.