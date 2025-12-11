Россиянка получила 19 лет колонии за работу на украинские спецслужбы

Второй Западный окружной военный суд приговорил 42-летнюю уроженку Белгородской области Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Осенью 2023 года Лемещенко, проживавшую на Украине, завербовали местные спецслужбы. Женщину обучили стрелять, работать со взрывчаткой и беспилотниками, после чего перебросили в Россию, дав задание устраивать диверсии и теракты.

Для выполнения задания агент изготовила несколько взрывных устройств, которые хранила на своей квартире в Воронежской области.

Лемещенко обвинили в государственной измене, участии в террористической организации, покушении на теракт, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.

Кроме тюремного срока ей предстоит выплатить штраф в миллион рублей, а после выхода на свободу она еще два года не сможет менять место жительства.

Приговор вступил в законную силу.

