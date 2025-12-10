Посудомойку из кадетского корпуса, пытавшуюся воспитать террориста, будут судить

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против посудомойки кадетского корпуса Следственного комитета Александры Житенко, материалы в ближайшее время передадут во Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По его информации, 53-летняя Житенко поддерживала одну из запрещенных в России террористических организаций. Затем она стала пропагандировать ее одному из кадетов и воспитывать в нем негативное отношение к СВО.

После этого женщина выдала кадету книги по минно-взрывному делу и начала учить его конспирироваться и готовить тайники. Но у Житенко ничего не вышло — кадет так и не стал террористом.

Тем не менее, против женщины возбудили уголовное дело по трем статьям. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, Росфинмониторинг внес женщину в перечень террористов и экстремистов.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного за склонение подростков к диверсиям. Однако, согласно Уголовному кодексу, женщинам такая мера не назначается.