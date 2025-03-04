Россиянина задержали в Воронеже за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина по подозрению в госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, 33-летний мужчина в прошлом году вышел на связь с представителем СБУ и начал за вознаграждение передавать информацию о режимных объектах в России.

По словам задержанного, он переслал фотографии воинской части, моста через Дон и оружейных складов, а также следил, когда прилетают и улетают военные самолеты.

Против него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее 24-летний житель Мурманска получил 13 лет строгого режима за госизмену. ФСБ в 2022 году выносила ему предостережение, когда он признавался представителям Украины, что хочет воевать за ВСУ, но молодой человек не внял словам и продолжил контакты.