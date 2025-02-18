Мурманчанин не внял предостережению от ФСБ и получил 13 лет за госизмену

Приговор Мурманского областного суда против 24-летнего местного жителя Артема Константинова по статье о государственной измене вступил в законную силу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В 2022 году молодой человек в Telegram вышел на связь с представителями украинской армии и согласился воевать в ее составе против России. ФСБ вынесла Константинову предостережение, но на него это не подействовало, и он продолжил контактировать с иностранной спецслужбой и выполнять ее задания.
Тогда против мурманчанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил Константинова к 13 годам строгого режима.
Ранее 56-летнего командира воздушного судна задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. ФСБ сообщила, что летчик переводил деньги для украинской армии через криптовалютный счет.
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