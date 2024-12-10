Россиянина с немецким гражданством задержали в Нижнем Новгороде за подготовку диверсий

ФСБ: мужчина с паспортами РФ и ФРГ готовил подрыв ж/д в Нижнем Новгороде

Мужчину с двойным гражданством задержали в Нижнем Новгороде за подготовку диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Силовики выявили группу молодых людей, которые действовали по заданию украинских спецслужб. Среди задержанных — гражданин России и Германии 2003 года рождения. У него дома обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем СБУ.

Сам задержанный заявил, что в ноябре 2024 года он за денежное вознаграждение готовил диверсии на участке железной дороги в Нижнем Новгороде. По факту случившегося завели уголовное дело.

«Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера», — уточнили в ФСБ.

Накануне в Донецке взорвался внедорожник. СК возбудил уголовное дело. Сотрудники МВД и ФСБ осмотрели место происшествия и приступили к розыску возможных причастных к взрыву.