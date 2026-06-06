Россиянин погиб при ударах по судам в Азовском море

Среди погибших при ударах БПЛА по судам в Азовском море был гражданин России. Об этом сообщил МИД Азербайджана .

По данным министерства, на борту находились 25 человек. Погибли четверо, столько же получили ранения. Еще одного человека сначала сочли погибшим гражданином Азербайджана, но позже установили, что он был гражданином России.

Судно «Циркон», на котором находились двое погибших, оставалось на месте из-за угрозы взрыва. Российские спасатели приняли все меры, чтобы доставить его в порт. Точную информацию о судьбе этих людей сообщат после завершения поисковых работ.

Сотрудники посольства Азербайджана в России прибыли в район происшествия для оказания помощи пострадавшим.

В пятницу в Азовском море беспилотники атаковали два грузовых судна — «Натра» и «Циркон», которые шли из Турции в Ростов-на-Дону под загрузку зерна. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выражает соболезнования семьям погибших моряков и планирует выяснить обстоятельства случившегося.