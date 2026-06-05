В МИД РФ выразили соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА в Азовском море

Москва выражает соболезнования семьям погибших моряков с судов «Натра» и «Циркон» в Азовском море и выясняет обстоятельства случившегося. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение опубликовали на сайте ведомства.

«Пострадавшим морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявила она.

ЧП случилось ночью в Азовском море в пятницу. Дроны атаковали два грузовых судна — «Натра» и «Циркон», которые шли из Турции в Ростов-на-Дону под загрузку зерна. Как сообщил портал Axar.az, на первом сухогрузе находились 12 человек, на втором — 14, все — граждане Азербайджана. В результате произошедшего погибли пятеро. Выживших моряков спасли другие суда, оказавшиеся рядом.

Ранее российский моряк насмерть отравился газом на танкере Swanlake в Мраморном море недалеко от Стамбула. На борту была команда из 13 россиян.