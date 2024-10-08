Россиянин отправился на СВО из-за долга в 2,2 миллиона рублей перед ребенком

Житель Урала отправился на СВО из-за долга в 2,2 миллиона рублей по алиментам

Житель Урала принял решение поехать в зону специальной операции из-за задолженности по алиментам перед ребенком в 2,2 миллиона рублей. Об этом стало известно MK.RU .

По информации источника, основной долг мужчины по отцовским обязательствам перед девятилетним ребенком составлял 612 тысяч рублей, но в результате просрочки их исполнения сумма увеличилась до 2,2 миллиона вместе с неустойкой.

В итоге судебные приставы пригрозили должнику уголовной ответственностью, из-за чего он подписал контракт с Минобороны, отправился на передовую и смог погасить задолженность.

Ранее стало известно, что добровольцем в зону СВО отправился житель Подольска Роман Бурцев, в соцсетях мужчины появилась фотография в военной разгрузке. В Сети он прославился как «русский двойник» голливудской звезды Леонардо Ди Каприо.