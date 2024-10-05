Двойник Ди Каприо отправился в зону СВО добровольцем

«Газета.ru»: русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт и ушел на СВО

Житель Подольска Роман Бурцев, которого в прессе называют «русским двойником» голливудского актера Леонардо Ди Каприо, отправился в зону спецоперации. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Житель Подмосковья заключил контракт с ВС России 19 сентября. Он признался, что принял это непростое решение спустя несколько месяцев раздумий.

«Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — заявил двойник Ди Каприо.

В соцсети он опубликовал свою фотографию в камуфляже и с автоматом.

Ранее в базу украинского сайта «Миротворец» включили российского «двойника» канадского актера Райана Гослинга. Мужчину с именем Родион Гослов и позывным Бегущий (отсылка к роли в фильме «Бегущий по лезвию 2049») обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Авторы сайта отметили, что человек с внешностью звезды фильмов «Драйв», «Барби» и «Ла-Ла Лэнд», якобы имеет звание младшего лейтенанта и является сотрудником управления ФСБ по Курской области.