Россияне за ночь передали 199 сигналов о беспилотниках ВСУ через «Радар.НФ»

Жители регионов России в ночь с 17 на 18 июля отправили 199 сигналов о беспилотниках через приложение «Радар.НФ». Об этом 360.ru сообщили в Народном фронте.

Приложение для экстренного реагирования на замеченные БПЛА «Радар.НФ» скачали уже более 1,3 миллиона пользователей.

Через приложение «Радар.НФ» в ночь на 18 июля передали 199 сигналов, которые помогли военным уничтожить БПЛА противника. Больше всего поступило из Брянской области — 59, из Московской — 54, из Калужской — 16.

Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев отметил, что у пользователей есть возможность отправить сигнал по трем категориям: БПЛА, ракета и взрыв, в том числе без доступа к интернету — с помощью СМС.

«Комментарии и сигналы помогут спецслужбам установить направление полета и оперативно устранить вражеские беспилотники», — сказал он.

Утром 18 июля Минобороны сообщило об уничтожении 73 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.