Россия вернула Украине тела погибших в зоне СВО солдат

Россия и Украина обменялись телами погибших военных в формате 501 на 89

Россия и Украина провели обмен телами военных, которые погибли в зоне СВО. Информацию подтвердил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

В Россию доставили 89 тел погибших, а на Украину — 501. Данные также подтверждала украинская сторона, о чем сообщало издание «Суспильне».

В прошлый раз раунд обмена телами военнослужащих прошел в начале августа. Процедуру провели силами Министерства обороны России. Украина получила останки 250 человек, Россия — 38.

Россия и Украина также регулярно проводят обмен военнопленными. В июле домой вернулись почти 100 российских военнослужащих.