Россия вернула Украине тела погибших в зоне СВО солдат

Россия и Украина провели обмен телами военных, которые погибли в зоне СВО. Информацию подтвердил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
В Россию доставили 89 тел погибших, а на Украину — 501. Данные также подтверждала украинская сторона, о чем сообщало издание «Суспильне».
В прошлый раз раунд обмена телами военнослужащих прошел в начале августа. Процедуру провели силами Министерства обороны России. Украина получила останки 250 человек, Россия — 38.