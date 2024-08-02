Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

РБК: Украина получила тела 250 военнослужащих при обмене с Россией

Состоялся очередной раунд обмена телами военнослужащих. Украина получила останки 250 человек, Россия — почти 40, сообщил РБК .

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что репатриацию тел провели при содействии силовиков и международных организаций. Полученные Украиной останки 250 человек отправят на экспертизу, чтобы установить личность и передать родственникам.

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил факт обмена. По его словам, Россия получила тела 38 военнослужащих.

«Обмен проходит силами Министерства обороны Российской Федерации. 250 тел отдали, 38 вернули», — сказал он.

Россия и Украина регулярно проводят обмен останками бойцов и выжившими военнопленными. В январе на родину вернулись почти 250 российских солдат.