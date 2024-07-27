Россия успешно адаптировалась к санкциям и продемонстрировала экономическую и общественную гибкость. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Россия с 2014 года усвоила уроки и не только усвоила, но и превратила их в действия. Они провели необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась», — процитировал политика телеканал М1.

Венгерский премьер назвал ложью утверждения про «неосталинистскую автократию» в России. Даже в условиях санкций страна становится крупнейшим экспортером.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Однако его поездка стала «очень неприятной» для украинского лидера, утратившего свою легитимности, Владимира Зеленского.

В Европе тоже раскритиковали Орбана из-за поездки в Россию. Обиженная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен даже заявила, что представители ее ведомства не будут ездить на министерские встречи, организованные Венгрией. Орбан же направил лидерам Еврособза предложения по миру на Украине.