Украинский лидер в ходе поездки в Варшаву пожаловался, что венгерский премьер Виктор Орбан не рассказал ему о предстоящей поездке в Москву, когда находился в Киеве. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передала газета «Известия» .

«Для всех было очень неприятным удивлением то, что <…> Зеленский рассказал мне в Варшаве еще перед саммитом НАТО. Речь о том, что, будучи в Киеве и разговаривая с [Зеленским] с глазу на глаз, премьер Орбан „забыл“ сообщить, что скоро поедет в Москву», — объяснил польский политик.

Политик отметил, что участники саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в Лондоне, много времени посвятили обсуждению визита Орбана в Россию и были не очень довольны новостью об этой поездке. Также Туск обвинил Венгрию в противоречащей ЕС и НАТО точке зрения.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что руководство Украины решило внедрить политику шантажа и давления по отношению к Венгрии. Для этого украинское правительство перекрыло поставки российской нефти.