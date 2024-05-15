Россия удивила главу ГУР Украины наступлением в зоне СВО | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 08:35 Россия удивила главу ГУР Украины наступлением в зоне СВО Политолог Бондаренко: Буданов поспешил с заявлением о наступлении ВС России РИА «Новости»

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Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* сделал преждевременные выводы, когда заявил несколько месяцев назад, что российское наступление закончится весной. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka рассказал украинский политолог Константин Бондаренко.

Эксперт назвал высказывания Буданова* о наступлении в зоне СВО скоропалительными и раскритиковал его за оторванность от реальности.

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«Я думаю, что человек на его посту не должен был делать такие бравурные заявления. Это не первое утверждение, которое не подкрепляется какими-то реальными делами», — указал Бондаренко.

Ранее глава ГУР Украины отметил критичность обстановки для ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, украинская армия уже использовала все свои резервы и не может перебросить дополнительные группировки в Харьковскую область, где идет наступление ВС России. Буданов* добавил, что ситуация находится на грани и становится хуже «с каждым часом».

*Внесен в список террористов и экстремистов