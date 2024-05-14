«Ситуация на грани». Буданов — об обстановке в Харьковской области | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 10:41 «Ситуация на грани». Буданов — об обстановке в Харьковской области NYT: Буданов назвал критической ситуацию для ВСУ под Харьковом Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Ситуация в Харьковской области для украинской армии складывается не лучшим образом. Обстановка в этой зоне становится критической, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, сообщила газета The New York Times.

«Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической», — отметил он.

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Буданов* добавил, что украинских военных будет сложно перебросить к Харьковской области, так как они дислоцируются в других районах. Глава ГУР рассказал, что использовал уже все резервы ВСУ. По его словам, дополнительных сил у украинской армии не осталось.

Ранее французский генерал Франсуа Шованси предположил, что ВСУ ослабят свою оборону ради укрепления в Харьковской области, где началось наступление российских войск. По его мнению, украинским военным придется перераспределить боеприпасы из-за боев на северо-востоке страны.

*Внесен в список террористов и экстремистов