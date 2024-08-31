В нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область участвовали западные наемники. Среди них бойцы американской частной военной компании Forward Observation Group, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России в организации Дмитрий Полянский. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Украинская армия, по словам дипломата, теперь мало на что способна, поэтому ей помогали западные наемники. Полянский привел в качестве примера ЧВК FOG, которая не скрывала своего участия в «курской авантюре».

«Это прямо анонсировано в соцсетях американской ЧВК Forward Observation Group. Там же, кстати, выложены фотографии боевой позиции минометного расчета этой группы, расположенной на детской игровой площадке», — сказал он.

Полянский обвинил сотрудничавших с ВСУ иностранных военных в грубом нарушении норм международного гуманитарного права. Он сказал, что это произошло на глазах Запада.

Группа наемников из ЧВК FОG погибла возле населенного пункта Русская Конопелька в Курской области. Они при поддержке бронетехники пытались войти в село.