ООН прокомментировала публикации воюющей за ВСУ военной компании из США

ООН о воюющей за Украину ЧВК США: все военные должны защищать гражданских

Все военные должны защищать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя публикацию выступающей на стороне Украины американской ЧВК Forward Observation Group.

«У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. При более широком рассмотрении вопроса мы часто выражали нашу обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру», — сказал он.

Дюжаррик объяснил, что все военные одинаково ответственны в вопросе прав человека и необходимости защищать гражданских и инфраструктуру.

Речь идет о публикации Forward Observation Group в Instagram*. ЧВК выложила фото, на котором ее бойцы устанавливают позицию минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. По данным Anna News, снимке сделан в Курской области.

ЧВК также до этого размещала в интернете снимок бойцов, в геолокации была указана Курская область. На фото трое мужчин в форме, с оружием и синими повязками позировали около бронемашины.

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