Наемников из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожили у населенного пункта Русская Конопелька в Курской области, сообщил Telegram-канал Shot . По данным издания, вместе с ними ВС России ликвидировали группу боевиков ВСУ.

Боевики при поддержке бронетехники попытались зайти в село, но атаку отразили российские войска. ВСУ потеряли до 60 военных, три боевых бронированных машины «Козак», а также БМП-2 и БМП М113. Точное число ликвидированных боевиков из американской ЧВК пока неизвестно, уточнили журналисты.

Они добавили, что бои около населенного пункта продолжаются — ВС России не дают противнику закрепиться.

Ранее Forward Observation Group обнародовала фото американских военных, которые участвовали в рейдах ВСУ в Курской области. Глава ЧВК Деррик Бэйлс также публиковал в Сети материалы, свидетельствующие о присутствии американцев на Украине еще с начала СВО.