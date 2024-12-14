Медведев: в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу

В следующем году у России есть все основания рассчитывать на победу. Такое заявление сделал председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«Мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами, а это — основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы», — процитировало его РИА «Новости».

По словам Медведева, для России уходящий 2024 год стал временем трудных испытаний. Страна продолжает противостояние неонацистам, которых Запад активно поддерживает, снабжая их оружием и деньгами.

Председатель партии также допустил присоединение новых регионов к России. Медведев отметил, что противники России прилагают все усилия, чтобы конфликт на Украине обострился, но российское общество объединилось в стремлении дать отпор агрессору.