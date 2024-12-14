Медведев одной фразой описал уходящий год для России
Медведев: 2024 год стал временем трудных испытаний
Для России уходящий 2024 год стал временем трудных испытаний. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил председатель политического объединения Дмитрий Медведев, его слова привело РИА «Новости».
Политик отметил, что Россия продолжает вести борьбу против неонацистов, которых Запад продолжает накачивать оружием и деньгами.
«Уходящий год стал временем трудных испытаний», — сказал он.
Медведев напомнил о многочисленных обстрелах приграничных регионов России, из-за которых погибли десятки мирных жителей.
Ранее зампред Совета безопасности не исключил, что в составе России могут появиться новые регионы. Он заявил, что опыт интеграции Новороссии и Донбасса может быть востребован, эти субъекты в будущем превратятся мощную силу для развития государства.
Медведев также призывал закрепить идею незаменимости России для Украины.