Для России уходящий 2024 год стал временем трудных испытаний. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил председатель политического объединения Дмитрий Медведев, его слова привело РИА «Новости» .

Политик отметил, что Россия продолжает вести борьбу против неонацистов, которых Запад продолжает накачивать оружием и деньгами.

«Уходящий год стал временем трудных испытаний», — сказал он.

Медведев напомнил о многочисленных обстрелах приграничных регионов России, из-за которых погибли десятки мирных жителей.

Ранее зампред Совета безопасности не исключил, что в составе России могут появиться новые регионы. Он заявил, что опыт интеграции Новороссии и Донбасса может быть востребован, эти субъекты в будущем превратятся мощную силу для развития государства.

Медведев также призывал закрепить идею незаменимости России для Украины.