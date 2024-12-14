Медведев допустил присоединение новых регионов к России

В составе России могут появиться новые регионы. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил председатель политического объединения Дмитрий Медведев, его слова привело РИА «Новости» .

«Этот опыт может быть и дальше востребован. Это возможно, что в составе России появятся новые, но очень близкие нам регионы», — сказал политик.

Председатель партии также подчеркнул, что противники России делают все возможное, чтобы пламя украинского конфликта разгорелось сильнее. Он подчеркнул, что российское общество в стремлении дать агрессору отпор сплотилось.

«Уходящий 2024 год стал временем трудных испытаний. Продолжаются удары по России, западные страны продолжают накачивать Украину оружием и деньгами», — заключил Медведев.

В сентябре 2022 года в состав России по итогам проведенных народных референдумов вошли ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач «Единой России».