«Пытается выкрутить ситуацию». Слуцкий оценил реакцию Зеленского на пасхальное перемирие

Лидер ЛДПР Слуцкий обвинил Киев в манипуляциях с перемирием на Пасху

Глава ЛДПР Слуцкий заявил о неудачных попытках украинской власти «выкрутить» пасхальную паузу в боях на линии соприкосновения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российский политик усомнился в искренности слов президента Украины Владимира Зеленского о зеркальных действиях украинских войск во время пасхального перемирия.

«Зеленский же пытается выкрутить ситуацию, но у него плохо получается. Посмотрим, удержится ли киевский режим от провокаций в этот раз», — отметил Слуцкий.

Лидер ЛДПР добавил, что в ближайшие дни станет ясно, удастся ли киевскому режиму воздержаться от провокаций, и пообещал, что результат станет показательным для международного сообщества. Также Слуцкий констатировал — Россия, в отличие от Украины, «свое слово держит».

Политик напомнил, что Вооруженные силы Украины не раз нарушали недавно введенный мораторий — запрет на удары по электростанциям и другим энергообъектам. При этом российские войска, подчеркнул он, строго соблюдали это решение.

Подобные заявления Зеленский, как считает лидер ЛДПР, делает исключительно с оглядкой на Запад. Глава России Путин же сделал сильный и красивый ход, объявив перемирие на Пасху.

Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Позднее Зеленский заявил, что Украина готова ответить зеркально.