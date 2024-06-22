Захарова предупредила об ответе России на атаки ВСУ по Энергодару

Атака украинских беспилотников на расположенный близ ЗАЭС город-спутник Энергодар показала, что режим Зеленского полностью пренебрегает безопасностью мирных атомных объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Дипломат подчеркнула, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей» страна прилагает большие усилия не только по созданию надлежащих условий для персонала станции, но и по повышению уровня жизни в Энергодаре.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы проживающие там люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты», — указала она.

Вместе с тем, по информации представителя МИД, сотрудники ЗАЭС, их близкие и даже дети продолжают получать угрозы от украинских спецслужб

«Судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания персонала станции путем изматывающего шантажа и оказания сильнейшего психологического давления», — добавила Захарова.

При недавнем ударе противника оказалась разрушена электроподстанция «Луч» и повреждена электроподстанция «Радуга», из-за чего нарушилась штатная работа ряда подразделений ЗАЭС, не имеющих прямого отношения к ядерной безопасности.

«Систематичность атак ВСУ как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике РФ», — констатировала дипломат

Помимо этого, обратила она внимание, власти Украины стремятся создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

«Наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», — предупредила представитель МИД.