Россия проработает уведомление украинцев перед ударами «Орешником»

Вооруженные силы России проработают детали предупреждения мирных жителей Украины о предстоящих ударах гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, наши военные проработают нюансы и доведут их до жителей Украины таким образом, чтобы они точно получили информацию», — сказал он.

Днем ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военные будут заранее оповещать гражданское население Украины об ударе и предлагать покинуть зону атаки. По его словам, предупреждение также предназначено для граждан других дружественных государств.

Глава государства подчеркивал, что военные нанесли удар «Орешником» с неядерным гиперзвуковым оснащением по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин отмечал, что испытания ракеты в боевых условиях являются ответом на провокации со стороны Запада.