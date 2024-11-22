Россия проработает уведомление украинцев перед ударами «Орешником»
Песков: ВС России проработают нюансы оповещения о возможных ударах «Орешником»
Вооруженные силы России проработают детали предупреждения мирных жителей Украины о предстоящих ударах гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Безусловно, наши военные проработают нюансы и доведут их до жителей Украины таким образом, чтобы они точно получили информацию», — сказал он.
Днем ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военные будут заранее оповещать гражданское население Украины об ударе и предлагать покинуть зону атаки. По его словам, предупреждение также предназначено для граждан других дружественных государств.
Глава государства подчеркивал, что военные нанесли удар «Орешником» с неядерным гиперзвуковым оснащением по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин отмечал, что испытания ракеты в боевых условиях являются ответом на провокации со стороны Запада.