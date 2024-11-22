В Кремле назвали основной посыл состоявшегося накануне обращения Путина

Песков: Путин в обращении хотел донести, что на безрассудство Запада будет ответ

Президент Владимир Путин хотел донести, что Россия не может не реагировать на безрассудные действия Запада по Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Возможности российская сторона четко продемонстрировала, и контуры дальнейших ответных действий — в случае, если наши озабоченности не будут приняты во внимание, — вполне тоже однозначно очерчены», — добавил он.

Президент накануне выступил с обращением. Он рассказал, что удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске нанесли баллистической ракетой «Орешник», и добавил, что Россия будет заранее предупреждать мирное население, попадающее в зону поражения ракет средней дальности. Также Путин отметил, что такие комплексы невозможно перехватить существующими системами противоракетной обороны.