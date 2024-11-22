В США рассказали, как ракета «Орешник» поражает цель

Запущенная российскими войсками экспериментальная баллистическая ракета «Орешник» выпустила все боеголовки одним зарядом. Все они успешно поразили военный завод «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом написал обозреватель американской редакции журнала Forbes Дэвид Экс.

Он подчеркнул, что полученные данные опровергли первоначальные сообщения украинской стороны, будто бы для удара использовали межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной начинкой.

«Все боеголовки были выпущены одним зарядом. Данные телеметрии — высокие и быстрые — показали, что это была баллистическая ракета средней дальности», — написал Экс.

Это заявление подтвердили опрошенные журналистом эксперты, которые отметили, что запуск «Орешника» произошел с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, и это расстояние не считается межконтинентальным радиусом действия.

О том, что удар по военному заводу в Днепропетровске нанесли новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник», заявил президент России Владимир Путин в своем вечернем обращении. Он подчеркнул, что в качестве цели выбрали один из самых крупнейших военно-промышленных комплексов на Украине. Глава государства добавил, что перехватить запускаемые «Орешником» боеголовки не способны никакие современные средства противовоздушной обороны.