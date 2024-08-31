Секретариат ООН призвали отреагировать на обстрел Белгорода и Белгородского района со стороны Украины поставленным коллективным Западом вооружением. Постпредство России обратилось к международному сообществу с требованием осудить атаку, в которой погибли пять мирных жителей, сообщила радиостанция Sputnik .

«Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок», — заявили дипломаты.

Российские представители обвинили страны Запада в лицемерии и политике двойных стандартов.

Постпредство заявило, что они продолжили снабжать украинскую армию оружием и одновременно призывали урегулировать конфликт.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район кассетными боеприпасами из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Пять человек погибли, почти 50 получили ранения.