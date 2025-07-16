Россия призвала надавить на Украину для нового раунда переговоров

Россия призывает все стороны оказать содействие в давлении на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров с Москвой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что прозвучало много заявлений и слов о разочаровании, но выразил надежду, что параллельно с этим США оказывают давление на украинскую сторону, подводя ее к продолжению переговоров.

Ранее стало известно, что Россия готова к третьему этапу переговоров с киевской делегацией. Первые два раунда прошли в Стамбуле.