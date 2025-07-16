Conversation раскрыло правду об изменившемся отношении Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп в действительности не менял свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину, убеждены журналисты The Conversation . По оценке издания, речь может идти только о «публичных изменениях».

«Трамп может сказать, что он разочарован Путиным, но не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении», — подчеркнули авторы публикации.

Отдельно они отметили, что Трамп не требовал, чтобы «Россия отказалась от 20% территории Украины». Также журналисты обратили внимание, что республиканец молчит о том, какие в итоге обязательства будут лежать на США в плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.

И наконец, предложения лидера США стоит следует рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые затем много раз переносятся, заключило издание.