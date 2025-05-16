Россия приняла к сведению запрос Украины о встрече глав государств

Российская сторона приняла к сведению призыв украинских властей о встрече глав государств. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры делегаций и рассказал, что Россия услышала мнение Украины.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — подчеркнул Мединский.

По его словам, Россия намерена продолжать поддерживать диалог и рассчитывает на новую встречу. Стороны договорились предоставить подробные предложения по прекращению огня, а также провести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Переговоры продлились почти два часа. Министр иностранных дел Турции назвал их важным днем для достижения мира и сообщил, что страны пришли к принципиальному соглашению о новой встрече.