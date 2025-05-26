Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что решение европейцев снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине может быть опасным. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Life Александру Юнашеву.

«Если таковые решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В недавнем интервью телеканалу WDR канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция и Соединенные Штаты, а теперь и Германия, отменили ограничения по дальности для военных поставок Украине. Это означает, что Киев может использовать дальнобойное оружие для атаки по целям на территории России.

Как сообщили «Известия», администрация президента США Дональда Трампа опасается делать громкие заявления о новых поставках оружия в Украину, чтобы не сорвать переговоры.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил возможности Украины по восстановлению сил в случае принятия 30-дневного перемирия. По мнению эксперта, ВСУ не смогут значительно увеличить количество резервов за этот период.