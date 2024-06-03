Россия пригрозила ВСУ асимметричным ответом на атаки по системам предупреждения

Военные не допустят нанесения ударов по системам предупреждения о ракетном нападении на территории России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков предупредил Украину об асимметричном ответе, сообщил «Московский комсомолец» .

«Россия будет пресекать любые поползновения Украины. Ответ может быть асимметричным», — сказал он.

Рябков предостерег США от снятия запрета на использование американского оружия для ударов по России. Он предупредил, что такие просчеты могут иметь фатальные последствия. По мнению замминистра, на Западе недооценили предупреждения российского президента Владимира Путина и «серьезность отпора».

Сигналом в адрес НАТО, по мнению зарубежной прессы, стали военные учения России с проверкой нестратегического ядерного вооружения. Первый этап стартовал в мае, проведение второго Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко.