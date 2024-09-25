Россия пригрозила Украине собственными кассетными боеприпасами в ответ на поставки США

Сенатор Перминов: Россия способна ответить на любой вызов США и Украины

Россия имеет в своем распоряжении кассетные боеприпасы и способна ответить Украине, которая получит подобные снаряды от США. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов сообщил об этом РИА «Новости» .

«Нам есть чем ответить на любой военно-технический вызов со стороны наших оппонентов. Кассетные боеприпасы не являются исключением» — предупредил он.

Сенатор напомнил, что Россия наряду с США и Китаем имеет весь арсенал кассетных боеприпасов. Перминов заявил, что военно-политическое руководство страны своевременно и адекватно ответит на угрозы.

Кассетные боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи США в адрес Украины, заявили в Белом доме. Ранее американский президент Джо Байден пообещал поддерживать страну до завершения конфликта, но отказался комментировать угрозу прямого столкновения с Россией.