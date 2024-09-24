Байден пообещал Украине поддержку до установления мира

США не прекратят поддерживать Украину до установления прочного и устойчивого мира, как того требует Устав ООН. С таким заявлением на саммите Генеральной Ассамблеи международной организации выступил американский президент Джо Байден. Прямой эфир доступен на официальном сайте мероприятия.

Глава Белого дома подчеркнул, что продолжение оказания помощи остается гарантом сохранения Украины.

«Чтобы Украина добилась прочного устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН, мы не можем уставать, не можем отводить свой взгляд и не можем ослабить поддержку», — заявил Байден.

В ходе выступления президент США признал, что конфликт на Украине, обострение на Ближнем Востоке и гражданская война в Судане, проблемы экологии, вызванный беженцами кризис стали самыми серьезными мировыми вызовами за много лет.

«Список можно продолжать. Но, возможно, благодаря всему, что я видел, и всему, что мы делали вместе на протяжении десятилетий, у меня есть надежда. Я знаю, что есть путь вперед», — подчеркнул Байден.

Это последнее выступление Джо Байдена на Генассамблее ООН в качестве президента США.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о необходимости дополнительной помощи для укрепления страны и завершения продолжающегося конфликта.

На саммит Генассамблеи ООН глава государства привез свой план, который предложил на рассмотрение западным политикам. По данным источников агентства Bloomberg, прорыва в инициативах Зеленского западные политики не увидели.