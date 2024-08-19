Россия даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить ее ракеты над Украиной. Такое заявление сделал РИА «Новости» директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Россия законно применяет свое вооружение для нейтрализации военных угроз, подчеркнул Тяпкин. Российская позиция хорошо известна и Польше, и другим странам Североатлантического альянса.

«Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима», — отметил он.

Украинские власти ранее призывали Запад сбивать ракеты над республикой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил просьбу президента Владимира Зеленского. Он ответил, что «такие шаги не предусмотрены».

Однако польская сторона хотела поднять вопрос о том, может ли она сбивать ракеты над Украиной. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на идею Польши заявил, что политика альянса остается неизменной, и военно-политический блок не будет напрямую вовлечен в конфликт.

Ранее США запретили Украине использовать ATACMS в Курской области. Оказалось, что республике выделили строго ограниченное количество ракет с расчетом на то, что она направит их на Крым.