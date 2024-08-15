США запретили Украине использовать ATACMS в Курской области

CNN: США хотели, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым вместо Курской области

Фото: РИА «Новости»

Пентагон рассчитывал, что Вооруженные силы Украины станут использовать ракеты ATACMS для ударов по Крыму, а не по Курской области. Количество выделенных вооружений сильно ограничено, сообщили CNN американские чиновники.

Один из источников телеканала заявил, что США по-прежнему не разрешили использовать американские вооружения большой дальности при операции в Курской области. Он объяснил, что Украине выделили строго ограниченное количество ракет ATACMS с расчетом на то, что она направит их на Крым.

ВСУ применяли для атак на Курскую область другие американские вооружения, например, реактивные системы залпового огня HIMARS. Российские войска с помощью дронов вычислили местоположение одной из пусковых установок и поразили ее ударом ракетного комплекса «Искандер-М».

ATACMS использовали для атак по Луганску, сообщил RT. Российская система ПВО успешно сбивала эти ракеты.

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