Россия пригрозила Японии жестким ответом на помощь ВСУ
Захарова: МИД жестко ответит Японии на военную помощь Украине
Российские власти жестко ответят на любые действия Японии, направленные на поддержку ВСУ. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры», — сказала она.
Захарова обратила внимание, что Япония все больше и больше вовлекается в украинский конфликт и усиливает поддержку террористического режима киевских властей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения Владимира Зеленского в том, что Россия втягивает Китай в специальную военную операцию, не соответствуют действительности.Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь также опроверг заявления о якобы попавших в плен ВСУ китайских военнослужащих.