Российские власти жестко ответят на любые действия Японии, направленные на поддержку ВСУ. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

«Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры», — сказала она.

Захарова обратила внимание, что Япония все больше и больше вовлекается в украинский конфликт и усиливает поддержку террористического режима киевских властей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения Владимира Зеленского в том, что Россия втягивает Китай в специальную военную операцию, не соответствуют действительности.Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь также опроверг заявления о якобы попавших в плен ВСУ китайских военнослужащих.