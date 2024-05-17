Россия пригрозила Эстонии ответом на возможное изъятие активов | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 20:06 Россия пригрозила Эстонии ответом на возможное изъятие активов МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов в пользу Украины Pixabay

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Россия неизменно ответит Эстонии на инициативу по изъятию «замороженных» активов страны в пользу Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В случае вступления этой законодательной инициативы в силу эстонцы, по сути, создадут исторический прецедент: разрушат одну из вековых основ существования западного общества — принцип незыблемости частной собственности», — отметила дипломат.

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Захарова добавила, что враждебные действия прибалтийских государств уже не удивляют. Западные кукловоды используют Прибалтику в качестве «полигона» для зондирования почвы на разные антироссийские идеи.

Власти Эстонии приняли законопроект, согласно которому «можно» передать Украине замороженные российские активы. «За» проголосовали 65 членов парламента, против выступили трое. При этом на Западе еще взвешивают риски ответных мер с российской стороны, которые могут быть как симметричными, так и ассиметричными.

Ранее Эстония отказалась меняться землями с Россией. Страна должна была получить «Саатсеский сапог» и отдать РФ участок леса рядом с границей. Но теперь эту территорию начали застраивать.