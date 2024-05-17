Эстония на века отказалась меняться землями с Россией | 360°

Мир 17 мая 2024, 14:56 Эстония на века отказалась меняться землями с Россией ERR: Эстония застроит участок, которым планировала обменяться с Россией Unsplash

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Эстония застроит участок земли, которым ранее планировала обменяться с Россией при обустройстве границы. Об этом заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в эфире ERR.

«Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — сказал глава МВД.

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Эстония могла получить «так называемый Саатсеский сапог», контролируемый Россией. Взамен страна планировала отдать участок леса рядом с границей.

Ранее власти Эстонии приняли законопроект, согласно которому «можно» передать Украине замороженные российские активы. «За» выступили 65 членов парламента, против — трое. Однако желание Запада конфисковать российские активы, полагают эксперты, может подорвать мировую валютную систему.