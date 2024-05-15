Эстония приняла закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине | 360°

Мир 15 мая 2024, 16:05 Эстония приняла закон, позволяющий передать замороженные российские активы Украине Парламент Эстонии принял закон, позволяющий направить Украине активы России РИА «Новости»

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Власти Эстонии приняли законопроект, согласно которому «можно» передать Украине замороженные российские активы. Об этом сообщило издание Postimees.

За принятие законопроекта выступили 65 членов парламента. Против высказались трое. Закон позволяет использовать замороженные российские активы в качестве «предоплаты за ущерб, который РФ обязана возместить Киеву».

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США оказались не готовы к подобным решениям. Официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти Соединенных Штатов пока не будут объявлять никаких решений по конфискации замороженных активов России. При этом в стране приняли закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.

Экс старший спецсоветник британского премьер-министра Доминик Каммингс раскритиковал европейских чиновников, которые готовы изъять российские активы. По его мнению, они показали президенту Владимиру Путин «собственный идиотизм».