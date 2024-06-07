Россия способна вооружить африканские страны, чтобы их ресурсы не достались Соединенным Штатам. Такое заявление сделал американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube .

«Россия понимает, что идет мировая война. <…> Я думаю, она осознает, что Африканский континент — это ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами», — заявил Никсон.

Журналист предположил, что российская сторона поможет африканцам, перевооружив их. Таким образом страны смогут защититься от американского империализма. Никсон добавил, что Россия помешает США устроить госперевороты в Африке.

Ранее Путин сделал грозное предупреждение Западу по Украине. Глава государства отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить украинской армии бить по России.

Кроме того, лидер говорил о передаче дальнобойного оружия в третьи страны, которые граничат с государствами, помогающими Украине. Путин четко дал понять странам Запада: им придется считаться с позицией России, она не поступится своими интересами.