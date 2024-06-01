Тяжелые глобальные последствия. Путин сделал резкое предупреждение Западу

Daily Express: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

Фото: РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу касательно Украины. Об этом сообщила газета Daily Express.

Комментарий президента прозвучал на пресс-конференции в Ташкенте, где Путин затронул вопрос о роли Североатлантического альянса в Европе. Глава государства говорил о том, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить ВСУ наносить удары по России.

«Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям», — написали авторы материала.

Ранее Путин рассказал о планах Запада по смене власти на Украине. По его словам, после принятия ряда законов руководить страной начнут другие люди, на которых не будет лежать ответственность за принятые решения.

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