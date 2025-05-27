Россия показала военную мощь Трампу, запустив сразу 365 «Гераней»

Москва в последний момент отменила масштабный удар по Украине. С аэродрома в Мурманской области в ночь на 26 мая подняли в воздух стратегические бомбардировщики, написал Telegram-канал «Канал визионера».

«Герани» и «Медведи» в небе

«Сегодня ночью планировался особенно массированный удар по Украине. Понеслись гигантские группы „Гераней“, взлетели тяжелые ракетоносные „Медведи“», — написали авторы канала.

Продемонстрировав мощь российской армии, Москва отменила масштабную атаку. В украинских пабликах писали, что Украина ждала массированного удара под утро.

Авторы канала считают, что Россия продемонстрировала свою военную мощь американскому президента Дональду Трампу. Самолеты вернулись на базу, однако запущенные «Герани» достигли целей.

Самый страшный удар

«А готовился сегодня ночью самый страшный воздушный удар по Украине с начала СВО: это был рекордный налет 365 БПЛА типа „Герань“ и аналогов, но крылатых ракет прилетело в итоге всего девять и больше ничего, даже „Искандеров“ ночью не было», — отметили авторы канала.

Трамп раскритиковал действия российского президента Владимира Путина из-за ударов по Украине 25 мая. Он обвинил Путина в стремлении завоевать всю Украину и пригрозил крахом России. Американский лидер заявил, что Россия запускает ракеты и беспилотники по городам на Украине без всякой причины.

Не обделил вниманием Трамп и украинского лидера Владимира Зеленского. Он посоветовал ему помолчать и не разговаривать «тем образом, которым он это делает». «Исходящее из его рта приводит к проблемам», заявил Трамп и добавил, что ему это не нравится.