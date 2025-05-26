«Приводит к проблемам». Трамп раскритиковал Зеленского из-за его заявлений

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помолчать. Он написал в своей соцсети Truth Social, что все заявления главы киевского режима приводят к проблемам.

Глава Белого дома отметил, что Зеленскому стоит перестать разговаривать «тем образом, которым он это делает».

«Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать», — указал Трамп.

При этом американский лидер высказался и в сторону России, оценив ее действия на Украине как «беспричинные». Не забыл отметить и то, что если бы Москва хотела захватить всю соседнюю страну, то «это бы привело к падению России».

Ранее украинский политолог Олег Соскин заявил, что после массированной атаки ВС РФ по Киеву Трамп якобы посоветовал Зеленскому «сидеть тихо и не злить Путина».

До этого в Германии высказались о позиции Трампа по Украине. Европейцы посчитали, что ради скорейшего урегулирование украинского конфликта глава Белого дома согласится даже на невыгодные для Киева условия.